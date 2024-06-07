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Президент Польщі скликав Раду національної безпеки через ситуацію на кордоні з Білоруссю

Президент Польщі скликав Раду національної безпеки через ситуацію на кордоні з Білоруссю

Київ • УНН

 • 25601 перегляди

Президент Польщі Анджей Дуда скликає Раду національної безпеки країни, щоб обговорити ситуацію на кордоні з Білоруссю у зв'язку з недавньою напруженістю і затриманнями польських військовослужбовців.

Президент Польщі Анджей Дуда скликає Раду національної безпеки країни через ситуацію на кордоні з Білоруссю. Про це повідомили на сайті президента Польщі, передає УНН.

Деталі

У зв’язку з тим, що відбувається останнім часом і в останні місяці на східному кордоні, я вирішив скликати Раду національної безпеки. Не хочу цього робити зараз, під час виборчої кампанії, тому що дуже багато емоцій і ситуація справді дуже гаряча

сказав Дуда під час спілкування із жкрналістами у Франції і додав, що наймовірніше засідання відбудеться у понеділок, 10 червня о 16.00, коли вибори вже завершаться.

Польській лідер висловив сподівання, що на засіданні будуть присутні представники всіх політсил.

Ці прецеденти вимагають обговорення і з точки зору правил, які повинні бути прийняті, тому що вони потрібні польській армії і з точки зору цієї ситуації, що відбулося на польському кордоні, а саме затримання польських військових після попереджувальних пострілів на польсько-білоруському кордоні

сказав президент Польщі.

"Якщо з солдатами так невиправдано поводилися, то вони заслуговують на вибачення, і про це потрібно говорити в колі найсерйозніших політиків, які вирішують справи країни і майбутнє країни", - наголосив польський президент.

Дуда закликає до більшої підтримки України та 3% витрат НАТО на оборону23.05.24, 06:19 • 21732 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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