Президент Польши созвал Совет национальной безопасности из-за ситуации на границе с Беларусью

Президент Польши Анджей Дуда созывает Совет национальной безопасности страны из-за ситуации на границе с Беларусью. Об этом сообщили на сайте президента Польши, передает УНН.

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В связи с тем, что происходит в последнее время и в последние месяцы на восточной границе, я решил созвать Совет национальной безопасности. Не хочу этого делать сейчас, во время избирательной кампании, потому что очень много эмоций и ситуация действительно очень горячая сказал Дуда во время общения с журналистами во Франции и добавил, что самое невероятное заседание состоится в понедельник, 10 июня в 16.00, когда выборы уже завершатся.

Польской лидер выразил надежду, что на заседании будут присутствовать представители всех политсил.

Эти прецеденты требуют обсуждения и с точки зрения правил, которые должны быть приняты, потому что они нужны польской армии и с точки зрения этой ситуации, произошедшей на польской границе, а именно задержания польских военных после предупредительных выстрелов на польско-белорусской границе сказал президент Польши.

"Если с солдатами так неоправданно вели себя, то они заслуживают прощения, и об этом нужно говорить в кругу самых серьезных политиков, которые решают дела страны и будущее страны", - подчеркнул польский президент.

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