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Президент Польши созвал Совет национальной безопасности из-за ситуации на границе с Беларусью
Президент Польши Анджей Дуда созывает Совет национальной безопасности страны, чтобы обсудить ситуацию на границе с Беларусью в связи с недавней напряженностью и задержаниями польских военнослужащих.
Выборы нового главы Еврокомиссии назначены на 18 июля
Урсула фон дер Ляйен, нынешний председатель Европейской Комиссии, является основным кандидатом, который будет переизбран на этот пост 18 июля после того, как будет официально выдвинут лидерами ЕС.
Силы обороны уничтожили ПВО и РЛС оккупантов-Генштаб
С начала суток силы обороны Украины уничтожили российские средства ПВО, радиолокационные станции и нанесли удары по скоплениям живой силы противника, вооружению, военной технике и радиолокационной станции в нескольких районах.
Bild: правительство Германии разработало план на случай войны с Россией
Германия разработала военный план на случай войны с Россией, включающий переоборудование подвалов и станций метро в бомбоубежища, эвакуацию населения из определенных регионов, подготовку медицинских учреждений к наплыву пациентов, возможное восстановление обязательной военной службы и создание запасов продовольствия для обеспечения одного горячего приема пищи в день.
AP: США направят Украине помощь на сумму около $225 млн
США планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 225 миллионов долларов, включая боеприпасы для ракетных комплексов HIMARS, ракеты для систем ПВО, противотанковые ракеты, бронетехнику, патрульные катера и другое оборудование.
На фронте произошло 73 боевых столкновения – Генштаб
В течение текущих суток российские оккупанты нанесли один ракетный удар, 35 авиаударов и использовали 477 беспилотных летательных аппаратов-камикадзе, в то время как Силы обороны отразили 73 боевых столкновения на фронте.
Российские военные обстреляли пять общин Сумщины
Российские военные обстреляли пять населенных пунктов в Сумской области, зафиксировав 19 обстрелов и 75 взрывов.
Польские фермеры прекращают блокировку КПП"Рава-Русская"
Польские фермеры перестали блокировать контрольно-пропускной пункт Рава-Русская, пропуская грузовики через пограничный переход между Польшей и Украиной.
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе были слышны взрывы из-за атаки беспилотников, о чем объявил мэр города, который посоветовал жителям оставаться в безопасных местах, пока продолжаются боевые действия.
НАТО стремится расширить обмен разведданными с Украиной
НАТО и Украина планируют подписать соглашение о расширении сотрудничества в области оборонных технологий, обмене разведданными о возможностях российской радиоэлектронной борьбы и содействии превращению Украины в крупного поставщика технологий после войны.