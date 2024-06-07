Президент Польши созвал Совет национальной безопасности из-за ситуации на границе с Беларусью

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
  •  100802 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

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В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
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В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

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Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
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Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Эксклюзив
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
  •  104891 просмотра

У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

Эксклюзив
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
  •  102050 просмотра

Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
  •  98675 просмотра

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
  •  92391 просмотра

Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

Эксклюзив
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
  •  68360 просмотра

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Эксклюзив
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
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"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

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Президент Польши созвал Совет национальной безопасности из-за ситуации на границе с Беларусью

Президент Польши Анджей Дуда созывает Совет национальной безопасности страны, чтобы обсудить ситуацию на границе с Беларусью в связи с недавней напряженностью и задержаниями польских военнослужащих.

политика •   •  2483 просмотра
Президент Польши созвал Совет национальной безопасности из-за ситуации на границе с Беларусью

Выборы нового главы Еврокомиссии назначены на 18 июля

Урсула фон дер Ляйен, нынешний председатель Европейской Комиссии, является основным кандидатом, который будет переизбран на этот пост 18 июля после того, как будет официально выдвинут лидерами ЕС.

политика •   •  2402 просмотра
Выборы нового главы Еврокомиссии назначены на 18 июля

Силы обороны уничтожили ПВО и РЛС оккупантов-Генштаб

С начала суток силы обороны Украины уничтожили российские средства ПВО, радиолокационные станции и нанесли удары по скоплениям живой силы противника, вооружению, военной технике и радиолокационной станции в нескольких районах.

Война •   •  7751 просмотра
Силы обороны уничтожили ПВО и РЛС оккупантов-Генштаб

Bild: правительство Германии разработало план на случай войны с Россией

Германия разработала военный план на случай войны с Россией, включающий переоборудование подвалов и станций метро в бомбоубежища, эвакуацию населения из определенных регионов, подготовку медицинских учреждений к наплыву пациентов, возможное восстановление обязательной военной службы и создание запасов продовольствия для обеспечения одного горячего приема пищи в день.

Война •   •  9913 просмотра
Bild: правительство Германии разработало план на случай войны с Россией

AP: США направят Украине помощь на сумму около $225 млн

США планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 225 миллионов долларов, включая боеприпасы для ракетных комплексов HIMARS, ракеты для систем ПВО, противотанковые ракеты, бронетехнику, патрульные катера и другое оборудование.

Война •   •  8113 просмотра
AP: США направят Украине помощь на сумму около $225 млн

На фронте произошло 73 боевых столкновения – Генштаб

В течение текущих суток российские оккупанты нанесли один ракетный удар, 35 авиаударов и использовали 477 беспилотных летательных аппаратов-камикадзе, в то время как Силы обороны отразили 73 боевых столкновения на фронте.

Война •   •  6782 просмотра
На фронте произошло 73 боевых столкновения – Генштаб

Российские военные обстреляли пять общин Сумщины

Российские военные обстреляли пять населенных пунктов в Сумской области, зафиксировав 19 обстрелов и 75 взрывов.

Общество •   •  7010 просмотра
Российские военные обстреляли пять общин Сумщины

Польские фермеры прекращают блокировку КПП"Рава-Русская"

Польские фермеры перестали блокировать контрольно-пропускной пункт Рава-Русская, пропуская грузовики через пограничный переход между Польшей и Украиной.

Общество •   •  6177 просмотра
Польские фермеры прекращают блокировку КПП"Рава-Русская"

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе были слышны взрывы из-за атаки беспилотников, о чем объявил мэр города, который посоветовал жителям оставаться в безопасных местах, пока продолжаются боевые действия.

Война •   •  8724 просмотра
В Одессе прогремели взрывы

НАТО стремится расширить обмен разведданными с Украиной

НАТО и Украина планируют подписать соглашение о расширении сотрудничества в области оборонных технологий, обмене разведданными о возможностях российской радиоэлектронной борьбы и содействии превращению Украины в крупного поставщика технологий после войны.

Война •   •  10836 просмотра
НАТО стремится расширить обмен разведданными с Украиной