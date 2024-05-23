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Дуда призывает к большей поддержке Украины и 3% расходов НАТО на оборону
Президент Польши Анджей Дуда во время встречи с участниками международной конференции PISM Strategic Ark призвал увеличить расходы НАТО на оборону минимум до 3% и предоставить Украине современное оружие и технологии для сдерживания российской агрессии.
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Во Всемирный день черепахи активисты повышают осведомленность об угрозе исчезновения 60% видов черепах из-за загрязнения среды обитания, изменения климата и плохих условий содержания в неволе.
Amazon инвестирует $17 млрд в новые центры обработки данных в Испании
Amazon Web Services инвестирует $17,02 млрд в новые центры обработки данных в испанском регионе Арагон, усиливая свое присутствие в сфере облачных вычислений в стране.
Тактическая авиация врага действует на северо-восточном направлении
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об усилении активности тактической авиации противника на северо-востоке.
Украина получила новые танки Leopard и системы ПВО от Испании: Умеров призывает к еще большей поддержке
Испания предоставила Украине новую партию танков Leopard, ракет Patriot, артиллерийских снарядов, систем противодействия беспилотникам и другого вооружения для противодействия российской агрессии.
Оккупанты продвинулись вблизи Часового Яра, Клещеевки и Красногоровки - DeepState
Согласно сообщениям, российские войска продвинулись в районе Часового Яра, Клещеевки и Красногоровки.
Диверсия в Смоленске: АТЕШ ослабил систему ПВО вс рф
Агент АТЕШ совершил диверсию на вышке связи в Станичках под Смоленском, выводя из строя российскую систему противовоздушной обороны в регионе.
Обнаружены пуски вражеских управляемых авиационных бомб на Херсонщине
Воздушные Силы информируют о пусках управляемых авиационных бомб в Херсонской области.
Минобразования разработало методические рекомендации по искусственному интеллекту для школ
Министерство образования и науки Украины разработало рекомендации по интеграции и использованию искусственного интеллекта в образовательных процессах, которые содержат практические советы для учителей и учеников по овладению инструментами искусственного интеллекта и их безопасного использования на уроках.
российская тактическая авиация действует в Азовском море
В Азовском море зафиксирована активность вражеской тактической авиации, сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.