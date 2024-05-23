Дуда призывает к большей поддержке Украины и 3% расходов НАТО на оборону

Анджей Дуда на встрече в Президентском дворце с участниками конференции PISM Strategic Ark призвал к международной поддержке Украины, подчеркивая необходимость увеличения расходов на оборону в НАТО до 3%. Об этом сообщает Polskie Radio, передает УНН.

Детали

Президент Польши Анджей Дуда провел встречу в Президентском дворце с участниками международной конференции PISM Strategic Ark.

В ходе встречи он выразил поддержку Украине, отметив, что ее успех возможен при условии международной поддержки. Дуда подчеркнул важность предоставления Украине современного оружия и технологий, что поможет сдержать российскую агрессию. Он призвал к увеличению расходов на оборону в НАТО, установлению минимального уровня расходов на уровне 3%.

Потому что россия может быть таким образом задержана. Украинцы показали своим героизмом, что если получат современное оружие, которым обеспечены государства НАТО, государства свободного мира, то они могут остановить россиян благодаря технологиям, которых нет у России. Поэтому необходимо изо всех сил поддерживать Украину и я постоянно призываю к этому. Поэтому я считаю, что мы должны увеличить лимиты расходов в НАТО. Минимальный уровень расходов должен быть установлен на уровне 3 % - заявил Анджей Дуда.

Среди участников встречи был бывший посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

Решения еще нет, но мы заявляем о готовности: Дуда о размещении ядерного оружия в Польше