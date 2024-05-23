Дуда призывает к большей поддержке Украины и 3% расходов НАТО на оборону

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  112027 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  113610 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  114708 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  107815 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  119803 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  116559 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120153 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113691 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104657 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  247116 просмотра

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Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  409735 просмотра

Дуда призывает к большей поддержке Украины и 3% расходов НАТО на оборону

Президент Польши Анджей Дуда во время встречи с участниками международной конференции PISM Strategic Ark призвал увеличить расходы НАТО на оборону минимум до 3% и предоставить Украине современное оружие и технологии для сдерживания российской агрессии.

Новости Мира •   •  569 просмотра
Дуда призывает к большей поддержке Украины и 3% расходов НАТО на оборону

23 мая: Всемирный день черепахи, Международный день Шардоне

Во Всемирный день черепахи активисты повышают осведомленность об угрозе исчезновения 60% видов черепах из-за загрязнения среды обитания, изменения климата и плохих условий содержания в неволе.

УНН Lite •   •  1261 просмотра
23 мая: Всемирный день черепахи, Международный день Шардоне

Amazon инвестирует $17 млрд в новые центры обработки данных в Испании

Amazon Web Services инвестирует $17,02 млрд в новые центры обработки данных в испанском регионе Арагон, усиливая свое присутствие в сфере облачных вычислений в стране.

Новости Мира •   •  2371 просмотра
Amazon инвестирует $17 млрд в новые центры обработки данных в Испании

Тактическая авиация врага действует на северо-восточном направлении

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об усилении активности тактической авиации противника на северо-востоке.

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Тактическая авиация врага действует на северо-восточном направлении

Украина получила новые танки Leopard и системы ПВО от Испании: Умеров призывает к еще большей поддержке

Испания предоставила Украине новую партию танков Leopard, ракет Patriot, артиллерийских снарядов, систем противодействия беспилотникам и другого вооружения для противодействия российской агрессии.

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Украина получила новые танки Leopard и системы ПВО от Испании: Умеров призывает к еще большей поддержке

Оккупанты продвинулись вблизи Часового Яра, Клещеевки и Красногоровки - DeepState

Согласно сообщениям, российские войска продвинулись в районе Часового Яра, Клещеевки и Красногоровки.

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Оккупанты продвинулись вблизи Часового Яра, Клещеевки и Красногоровки - DeepState

Диверсия в Смоленске: АТЕШ ослабил систему ПВО вс рф

Агент АТЕШ совершил диверсию на вышке связи в Станичках под Смоленском, выводя из строя российскую систему противовоздушной обороны в регионе.

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Диверсия в Смоленске: АТЕШ ослабил систему ПВО вс рф

Обнаружены пуски вражеских управляемых авиационных бомб на Херсонщине

Воздушные Силы информируют о пусках управляемых авиационных бомб в Херсонской области.

Война •   •  6379 просмотра
Обнаружены пуски вражеских управляемых авиационных бомб на Херсонщине

Минобразования разработало методические рекомендации по искусственному интеллекту для школ

Министерство образования и науки Украины разработало рекомендации по интеграции и использованию искусственного интеллекта в образовательных процессах, которые содержат практические советы для учителей и учеников по овладению инструментами искусственного интеллекта и их безопасного использования на уроках.

Технологии •   •  5683 просмотра
Минобразования разработало методические рекомендации по искусственному интеллекту для школ

российская тактическая авиация действует в Азовском море

В Азовском море зафиксирована активность вражеской тактической авиации, сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  6351 просмотра
российская тактическая авиация действует в Азовском море