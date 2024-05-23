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Дуда закликає до більшої підтримки України та 3% витрат НАТО на оборону

Дуда закликає до більшої підтримки України та 3% витрат НАТО на оборону

Київ • УНН

 • 21732 перегляди

Президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі з учасниками міжнародної конференції PISM Strategic Ark закликав збільшити витрати НАТО на оборону щонайменше до 3% та надати Україні сучасну зброю і технології для стримування російської агресії.

Анджей Дуда на зустрічі у Президентському палаці з учасниками конференції PISM Strategic Ark закликав до міжнародної підтримки України, наголошуючи на необхідності збільшення витрат на оборону у НАТО до 3%. Про це повідомляє Polskie Radio, передає УНН.

Деталі

Президент Польщі Анджей Дуда провів зустріч у Президентському палаці з учасниками міжнародної конференції PISM Strategic Ark.

У ході зустрічі він висловив підтримку Україні, зазначивши, що її успіх можливий за умови міжнародної підтримки. Дуда підкреслив важливість надання Україні сучасної зброї та технологій, що допоможе стримати російську агресію. Він закликав до збільшення витрат на оборону у НАТО, встановлення мінімального рівня витрат на рівні 3%.

Бо росія може бути таким чином затримана. Українці показали своїм героїзмом, що якщо отримають сучасну зброю, якою забезпечені держави НАТО, держави вільного світу, то вони можуть зупинити росіян завдяки технологіям, яких немає у росії. Тому необхідно з усіх сил підтримувати Україну і я постійно закликаю до цього. Тому я вважаю, що ми повинні збільшити ліміти витрат у НАТО. Мінімальний рівень витрат має бути встановлений на рівні 3 %

- заявив Анджей Дуда.

Серед учасників зустрічі був колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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