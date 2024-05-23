Дуда закликає до більшої підтримки України та 3% витрат НАТО на оборону

Анджей Дуда на зустрічі у Президентському палаці з учасниками конференції PISM Strategic Ark закликав до міжнародної підтримки України, наголошуючи на необхідності збільшення витрат на оборону у НАТО до 3%. Про це повідомляє Polskie Radio, передає УНН.

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Президент Польщі Анджей Дуда провів зустріч у Президентському палаці з учасниками міжнародної конференції PISM Strategic Ark.

У ході зустрічі він висловив підтримку Україні, зазначивши, що її успіх можливий за умови міжнародної підтримки. Дуда підкреслив важливість надання Україні сучасної зброї та технологій, що допоможе стримати російську агресію. Він закликав до збільшення витрат на оборону у НАТО, встановлення мінімального рівня витрат на рівні 3%.

Бо росія може бути таким чином затримана. Українці показали своїм героїзмом, що якщо отримають сучасну зброю, якою забезпечені держави НАТО, держави вільного світу, то вони можуть зупинити росіян завдяки технологіям, яких немає у росії. Тому необхідно з усіх сил підтримувати Україну і я постійно закликаю до цього. Тому я вважаю, що ми повинні збільшити ліміти витрат у НАТО. Мінімальний рівень витрат має бути встановлений на рівні 3 %