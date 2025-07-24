Президент Грузії знову запропонував помилування лідерам опозиції
Київ • УНН
Президент Грузії Михайло Кавелашвілі повторно запропонував засудженим лідерам опозиції подати прохання про помилування для участі у муніципальних виборах. Раніше вони вже відмовилися від цієї пропозиції, попри те, що їх засудили на 7 та 8 місяців позбавлення волі.
Президент Грузії Михайло Кавелашвілі знову запропонував засудженим лідерам опозиції подати прохання про помилування та взяти участь у муніципальних виборах у жовтні. Раніше вони вже відмовилися від цієї пропозиції, передає УНН із посиланням на "Новини Грузії".
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За даними ЗМІ, йдеться про політиків, засуджених на 7 та 8 місяців позбавлення волі за відмову відповідати на питання слідчої комісії парламенту Грузії.
"Оскільки ми чекаємо на місцеві вибори та політичні партій, які сповнені рішучості повноцінно брати участь у виборах, обов'язок усіх відповідальних інститутів створити належні умови для проведення таких… Я користуюся своїм конституційним правом і пропоную їм (опозиціонерам у висновку) скористатися цією можливістю і довести своїм виборцям, довести своїм виборцям, довести своїм виборцям жодних перешкод у виборчому процесі", - заявив Кавелашвілі в ефірі телекомпанії "Руставі-2".
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Він жодним чином не прокоментував той факт, що партія влади після цих виборів планує через Конституційний суд заборонити діяльність основних опозиційних партій, зокрема тих, чиї лідери зараз у в'язниці.
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