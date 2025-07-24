Президент Грузії знову запропонував помилування лідерам опозиції

$41.770.00
48.980.12
ukenru
Назарій Гусаков ошукав доброчинців на 1,3 млн грн: йому повідомили про підозру
18:46 • 2400 перегляди
Назарій Гусаков ошукав доброчинців на 1,3 млн грн: йому повідомили про підозру
15:34 • 17685 перегляди
Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП
Ексклюзив
24 липня, 11:10 • 109151 перегляди
Гігантські зграї сарани заполонили південь України: екологи назвали причини та загрози
24 липня, 11:05 • 70311 перегляди
НБУ зберіг ключову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
24 липня, 08:34 • 133836 перегляди
Політолог про перемовини в Стамбулі: Трамп має "зчитати" їх як знущання з себе
24 липня, 07:16 • 86692 перегляди
ЄС закликав Китай тиснути на путіна для припинення війни рф проти України
23 липня, 20:24 • 86023 перегляди
"Держава не заважатиме тим, хто працює чесно": уряд затвердив мораторій на перевірки бізнесу
23 липня, 20:09 • 102957 перегляди
Пентагон та Держдеп США схвалили продаж Україні військової допомоги на 322 млн доларів
23 липня, 20:05 • 69813 перегляди
Наймолодшому - 27 років, найстаршому - 66 років. Частина була у неволі понад 3 роки: деталі звільнення із полону захисників України
23 липня, 19:49 • 51587 перегляди
Понад 1,2 тис. людей візьмуть участь в обміні між Україною та рф – Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
0м/с
42%
748мм
Популярнi новини
Кількість постраждалих від ракетної атаки рф на Черкаси зросла до 1224 липня, 10:31 • 17044 перегляди
Спроба розбійного нападу на будинок підприємця на Одещині: затримано військовослужбовця-дезертира та його спільника24 липня, 10:41 • 13489 перегляди
Надала інформацію лише про частину викрадених українських дітей: Єрмак прокоментував заяви рф 24 липня, 11:07 • 34468 перегляди
Чи стане Defence City справді ефективним? Головні рішення - ще попереду16:23 • 43290 перегляди
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП17:41 • 22330 перегляди
Публікації
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП17:41 • 22701 перегляди
Чи стане Defence City справді ефективним? Головні рішення - ще попереду16:23 • 43646 перегляди
Гігантські зграї сарани заполонили південь України: екологи назвали причини та загрози
Ексклюзив
24 липня, 11:10 • 109136 перегляди
Імітація боротьби за пацієнтів: як нардеп Кузьміних перетворив підкомітет з фармації на інструмент лобізму олігархів24 липня, 06:41 • 132903 перегляди
Mirage-2000: інцидент без постраждалих і перевірка системи на міцність - українська авіація діє злагоджено
Ексклюзив
23 липня, 16:25 • 187653 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Ігор Терехов
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Німеччина
Одеса
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 192488 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 310097 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 393193 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 396657 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 384736 перегляди
Актуальне
Дія (сервіс)
C-130 Hercules
Facebook
TikTok
Су-34

Президент Грузії знову запропонував помилування лідерам опозиції

Київ • УНН

 • 1630 перегляди

Президент Грузії Михайло Кавелашвілі повторно запропонував засудженим лідерам опозиції подати прохання про помилування для участі у муніципальних виборах. Раніше вони вже відмовилися від цієї пропозиції, попри те, що їх засудили на 7 та 8 місяців позбавлення волі.

Президент Грузії знову запропонував помилування лідерам опозиції

Президент Грузії Михайло Кавелашвілі знову запропонував засудженим лідерам опозиції подати прохання про помилування та взяти участь у муніципальних виборах у жовтні. Раніше вони вже відмовилися від цієї пропозиції, передає УНН із посиланням на "Новини Грузії".

Деталі

За даними ЗМІ, йдеться про політиків, засуджених на 7 та 8 місяців позбавлення волі за відмову відповідати на питання слідчої комісії парламенту Грузії.

"Оскільки ми чекаємо на місцеві вибори та політичні партій, які сповнені рішучості повноцінно брати участь у виборах, обов'язок усіх відповідальних інститутів створити належні умови для проведення таких… Я користуюся своїм конституційним правом і пропоную їм (опозиціонерам у висновку) скористатися цією можливістю і довести своїм виборцям, довести своїм виборцям, довести своїм виборцям жодних перешкод у виборчому процесі", - заявив Кавелашвілі в ефірі телекомпанії "Руставі-2".

Вісім опозиційних партій Грузії заявили про відмову від участі в місцевих виборах: чому01.07.25, 22:06 • 5284 перегляди

Він жодним чином не прокоментував той факт, що партія влади після цих виборів планує через Конституційний суд заборонити діяльність основних опозиційних партій, зокрема тих, чиї лідери зараз у в'язниці.

Грузія не зможе вступити до ЄС доки в країні не відбудуться "чесні вибори" - Європарламент20.07.25, 06:41 • 9286 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
Грузія
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9