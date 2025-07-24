Президент Грузии вновь предложил помилование лидерам оппозиции

Президент Грузии Михаил Кавелашвили вновь предложил осужденным лидерам оппозиции подать прошение о помиловании и принять участие в муниципальных выборах в октябре. Ранее они уже отказались от этого предложения, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".

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По данным СМИ, речь идет о политиках, осужденных на 7 и 8 месяцев лишения свободы за отказ отвечать на вопросы следственной комиссии парламента Грузии.

"Поскольку мы ждем местных выборов и политических партий, которые полны решимости полноценно участвовать в выборах, обязанность всех ответственных институтов создать надлежащие условия для проведения таких… Я пользуюсь своим конституционным правом и предлагаю им (оппозиционерам в заключении) воспользоваться этой возможностью и доказать своим избирателям, доказать своим избирателям, доказать своим избирателям никаких препятствий в избирательном процессе", - заявил Кавелашвили в эфире телекомпании "Рустави-2".

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Он никоим образом не прокомментировал тот факт, что правящая партия после этих выборов планирует через Конституционный суд запретить деятельность основных оппозиционных партий, в частности тех, чьи лидеры сейчас в тюрьме.

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