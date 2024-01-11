Президент Еквадору заявив, що його країна перебуває у стані війни з наркобандами
Київ • УНН
Президент Еквадору заявив, що його країна перебуває у стані війни з наркоугрупованнями, називаючи їх терористами після того, як вони захопили в заручники охоронців і влаштували бунт, що призвів до масових арештів.
Президент Еквадору Даніель Нобоа заявив у середу, що його країна перебуває у стані війни з наркоугрупованнями, які тримають у заручниках тюремних охоронців. Про це передає Reuters, пише УНН.
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Зазначається, що лідер країни назвав 22 злочинні банди, які спричинили бунти в Еквадорі терористичними організаціями та зробив їх офіційними військовими цілями.
Ми перебуваємо у стані війни, і ми не можемо поступитися перед обличчям цих терористичних груп,
За його оцінками, в країні діють близько 20 000 членів злочинних угруповань.
Командувач Збройних сил Еквадору Хайме Вела заявив, що близько 329 осіб, в основному членів банд Los Choneros, Los Lobos і Los Tiguerones, були заарештовані з моменту введення надзвичайного стану в країні.
Уряд заявив, що остання хвиля насильства є реакцією на план президента побудувати нові в'язниці суворого режиму для лідерів банд. Нобоа повідомив, що проект двох нових об’єктів буде оприлюднено цього тижня.
Нагадаємо
7 січня наркобарон одного з угруповань Лос Чонерос Адольфо Масіаса втік з в’язниці. Цього дня його мали перевести до в’язниці суворого режиму. Наступного дня влада повідомила про події, висунувши звинувачення двом тюремним охоронцям.
У понеділок, 8 січня, президент Еквадору оголосив 60-денний надзвичайний стан, який надав владі повноваження призупинити права людей і дозволив мобілізувати військових у в’язницях.
У вівторок, 9 січня, люди в масках увірвалися на знімальний майданчик громадського телеканалу Еквадору, розмахуючи зброєю і вибухівкою, під час прямого ефіру. Президент країни Даніель Нобоа видав указ, який оголошує, що в країні почався "внутрішній збройний конфлікт".
В Еквадорі поліція затримали близько 330 членів банд11.01.24, 05:03 • 34004 перегляди