Президент Эквадора заявил, что его страна находится в состоянии войны с наркобандами

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил в среду, что его страна находится в состоянии войны с наркогруппировками, которые держат в заложниках тюремных охранников. Об этом передает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что лидер страны назвал 22 преступные банды, которые вызвали бунты в Эквадоре террористическими организациями и сделал их официальными военными целями.

Мы находимся в состоянии войны, и мы не можем уступить перед лицом этих террористических групп, - сказал Нобоа.

По его оценкам, в стране действуют около 20 000 членов преступных группировок.

Командующий Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела заявил, что около 329 человек, в основном членов банд Los Choneros, Los Lobos и Los Tiguerones, были арестованы с момента введения чрезвычайного положения в стране.

Правительство заявило, что последняя волна насилия является реакцией на план президента построить новые тюрьмы строгого режима для лидеров банд. Нобоа сообщил, что проект двух новых объектов будет обнародован на этой неделе.

Напомним

7 января наркобарон одной из группировок Лос Чонерос Адольфо Масиаса сбежал из тюрьмы. В этот день его должны были перевести в тюрьму строгого режима. На следующий день власти сообщили о происшествии, предъявив обвинения двум тюремным охранникам.

В понедельник, 8 января, президент Эквадора объявил 60-дневное чрезвычайное положение, которое предоставило властям полномочия приостановить права людей и позволило мобилизовать военных в тюрьмах.

Во вторник, 9 января, люди в масках ворвались на съемочную площадку общественного телеканала Эквадора, размахивая оружием и взрывчаткой, во время прямого эфира. Президент страны Даниэль Нобоа издал указ, объявляющий, что в стране начался "внутренний вооруженный конфликт".

В Эквадоре полиция задержали около 330 членов банд