Президент Азербайджану розпустив парламент країни
Київ • УНН
Президент Азербайджану Ільхам Алієв розпустив парламент країни і призначив дострокові парламентські вибори на 1 вересня 2024 року.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про розпуск Міллі Меджлісу. Дострокові парламентські вибори він призначив на перше вересня 2024 року. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президента, пише УНН.
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21 червня в парламенті звернулися до Алієва з проханням розпустити законодавчий орган країни. 27 червня Конституційний суд Азербайджану перевірив постанову парламенту щодо дотримання азербайджанської конституції.
На підставі цього Алієв видав указ про розпуск парламенту шостого скликання. Дострокові парламентські вибори в Азербайджані відбудуться 1 вересня 2024 року.
Нагадаємо
У лютому цього року президент Азербайджану Ільхам Алієв переміг на повторних виборах в Азербайджані, набравши 92,1% голосів.