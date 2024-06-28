Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о роспуске Милли Меджлиса. Досрочные парламентские выборы он назначил на первое сентября 2024 года. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента, пишет УНН.

Детали

21 июня в парламенте обратились к Алиеву с просьбой распустить законодательный орган страны. 27 июня Конституционный суд Азербайджана проверил постановление парламента на предмет соблюдения азербайджанской конституции.

На основании этого Алиев издал указ о роспуске парламента шестого созыва. Досрочные парламентские выборы в Азербайджане состоятся 1 сентября 2024 года.

Напомним

В феврале этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев победил на повторных выборах в Азербайджане, набрав 92,1% голосов.