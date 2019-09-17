Президент Словаччини після візиту до Києва: про Україну існує багато міфів

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Президентка Словацької Республіки Зузана Чапутова за підсумками свого офіційного візиту до України 16 вересня заявила, що про цю державу нині існує багато міфів та неправдивої інформації, а тому важливо, щоб громадяни Словаччини знали про ситуацію в Україні. Про це вона розповіла на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.