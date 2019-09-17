Президент Словаччини після візиту до Києва: про Україну існує багато міфів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Президентка Словацької Республіки Зузана Чапутова за підсумками свого офіційного візиту до України 16 вересня заявила, що про цю державу нині існує багато міфів та неправдивої інформації, а тому важливо, щоб громадяни Словаччини знали про ситуацію в Україні. Про це вона розповіла на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Я вважаю це зближення (між Словаччиною та Україною — ред.) особливо важливим в той час, коли Україна переживає важкі часи. Я шкодую про те, що існують різні міфи і неправди про неї. Саме тому я хочу, щоб наші громадяни знали і відкрито говорили про складну ситуацію, в якій перебуває Україна, і про серйозні наслідки порушення правил мирного співіснування між державами”, — написала Чапутова.
Вона також розповіла, що запросила президента України Володимира Зеленського відвідати Словаччину.
“Україна — не лише наш найбільший сусід, а й близький друг та партнер. Я сказала президенту Зеленському, що успіх його країни, як і раніше, залежить від того, наскільки послідовно їм вдасться здійснити реформи”, — сказала президентка Словаччини.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Словаччина підтримує санкції проти РФ до виконання мінських угод
Чапутова також зауважила, що відвідинами України завершує закордонні поїздки з країнами-сусідами Словаччини.
В свою чергу, в Офісі президента України за підсумками зустрічі Володимира Зеленського і Зузани Чапутової розповіли, що Україна зацікавлена у співпраці зі Словаччиною у сферах контролю на кордоні та трудової міграції, збільшенні товарообігу, покращенні бізнес-клімату тощо.
Юристка Зузана Чапутова склала присягу президента Словацької Республіки 15 червня. У свої 45 років Чапутова стала наймолодшим президентом Словаччини і також першою жінкою на цій найвищій державній посаді в історії країни.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прем’єр-міністр України зустрівся з Президенткою Словаччини