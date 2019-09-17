Президент Словакии после визита в Киев: об Украине существует много мифов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова по итогам своего официального визита в Украину 16 сентября заявила, что об этом государстве сейчас существует много мифов и ложной информации, а потому важно, чтобы граждане Словакии знали о ситуации в Украине. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Я считаю это сближение (между Словакией и Украиной - ред.) особенно важно в то время, когда Украина переживает тяжелые времена. Я жалею о том, что существуют различные мифы и ложь о ней (Украине - ред). Именно поэтому я хочу, чтобы наши граждане знали и открыто говорили о сложной ситуации, в которой находится Украина, и о серьезных последствиях нарушения правил мирного сосуществования между государствами", - написала Чапутова.
Она также рассказала, что пригласила президента Украины Владимира Зеленского посетить Словакию.
"Украина - не только наш самый большой сосед, но и близкий друг и партнер. Я сказала президенту Зеленскому, что успех его страны, по-прежнему зависит от того, насколько последовательно им удастся осуществить реформы", - сказала президенткой Словакии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Словакия поддерживает санкции против РФ к выполнению минских соглашений
Чапутова также отметила, что посещением Украины завершает зарубежные поездки со странами-соседями Словакии.
В свою очередь, в Офисе президента Украины по итогам встречи Владимира Зеленского и Зузаны Чапутовои рассказали, что Украина заинтересована в сотрудничестве со Словакией в сферах контроля на границе и трудовой миграции, увеличении товарооборота, улучшении бизнес-климата и тому подобное.
Юрист Зузана Чапутова присягу президента Словацкой Республики 15 июня. В свои 45 лет Чапутова стала самым молодым президентом Словакии и также первой женщиной на этом высшем государственном посту в истории страны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премьер-министр Украины встретился с президентком Словакии