Президент Словакии после визита в Киев: об Украине существует много мифов

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова по итогам своего официального визита в Украину 16 сентября заявила, что об этом государстве сейчас существует много мифов и ложной информации, а потому важно, чтобы граждане Словакии знали о ситуации в Украине. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook, передает УНН.