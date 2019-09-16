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Зеленський і Чапутова обговорили інвестиції, реформи та боротьбу з контрабандою

Зеленський і Чапутова обговорили інвестиції, реформи та боротьбу з контрабандою

Київ • УНН

 • 13808 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Делегації України та Словаччини під головуванням Президента України Володимира Зеленського та президента Словаччини Зузани Чапутової обговорили питання покращення бізнес-клімату, проведення реформ та боротьби з контрабандою. Про це УНН повідомили у пресслужбі ОПУ.

"Під час перемовин делегації двох держав обговорили питання покращення бізнес-клімату, збільшення інвестицій, боротьби з контрабандою, а також подальшого проведення реформ. Особливу увагу під час зустрічі у Києві було приділено боротьбі з контрабандою", - сказано у повідомленні.

Глави держав констатували, що Україна та Словаччина мають п'ять пунктів пропуску на кордоні, де потрібен контроль.

Співрозмовники наголосили, що боротися з контрабандою потрібно на законодавчому рівні. Словацький Президент підтвердила, що це в інтересах обох країн.

Під час зустрічі також обговорювалося створення нового пункту перетину, який має стати ще одним "вікном до Європи".

Чапутова підтвердила підтримку євроінтеграційних прагнень України з боку Словаччини. Зеленський у цьому контексті підкреслив, що на шляху до ЄС Україна продовжить втілювати реформи. Особливо він відзначив концепцію "електронної держави".

"У нас є важливий проект – "Держава у смартфоні". Ми хочемо відійти від паперового документообігу. До цього проекту залучені найкращі IT-фахівці", – розповів Президент України.

Окремо Глава держави наголосив на позиції Словаччини щодо суверенітету та територіальної цілісності України.

Зеленський також подякував за реабілітацію українських військових і надання підтримки в оздоровленні, зокрема членам їхніх сімей.

Також делегації України та Словаччини обговорили можливість спільного кіновиробництва.

Нагадаємо, 16 вересня Зеленський зустрівся з президентом Словаччини.

Українські Національні Новини

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