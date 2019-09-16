Зеленский и Чапутова обсудили инвестиции, реформы и борьбу с контрабандой
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Делегации Украины и Словакии под председательством Президента Украины Владимира Зеленского и президента Словакии Зузаны Чапутовой обсудили вопросы улучшения бизнес-климата, проведения реформ и борьбы с контрабандой. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ОПУ.
"Во время переговоров делегации двух государств обсудили вопросы улучшения бизнес-климата, увеличения инвестиций, борьбы с контрабандой, а также дальнейшего проведения реформ. Особое внимание во время встречи в Киеве было уделено борьбе с контрабандой", - говорится в сообщении.
Главы государств констатировали, что Украина и Словакия имеют пять пунктов пропуска на границе, где требуется контроль.
Собеседники подчеркнули, что бороться с контрабандой нужно на законодательном уровне. Словацкий Президент подтвердила, что это в интересах обеих стран.
Во время встречи также обсуждалось создание нового пункта пересечения, который должен стать еще одним "окном в Европу".
Чапутова подтвердила поддержку евроинтеграционных стремлений Украины со стороны Словакии. Зеленский в этом контексте подчеркнул, что на пути в ЕС Украина продолжит воплощать реформы. Особенно он отметил концепцию "электронного государства".
"У нас есть важный проект - "Государство в смартфоне". Мы хотим отойти от бумажного документооборота. К этому проекту привлечены лучшие IT-специалисты", - рассказал Президент Украины.
Отдельно Глава государства отметил позицию Словакии о суверенитете и территориальной целостности Украины.
Зеленский также поблагодарил за реабилитацию украинских военных и оказание поддержки в оздоровлении, в частности членам их семей.
Также делегации Украины и Словакии обсудили возможность совместного кинопроизводства.
Напомним, 16 сентября Зеленский встретился с президентом Словакии.