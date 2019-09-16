Словаччина підтримує санкції проти РФ до виконання мінських угод
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Словаччина разом із Євросоюзом продовжує підтримувати застосування санкцій проти Росії, поки не будуть виконані мінські угоди. Про це заявила президент Словацької Республіки Зузана Чапутова під час спільного брифінгу із Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, передає кореспондент УНН.
"Словаччина згідно з позицією Європейського Союзу продовжує підтримувати санкції проти Росії, поки не виконаються мінські угоди і Україна не відновить контроль над своєю територією", - зазначила Чапутова.
За її словами, також Словаччина підтримує територіальну цілісність України, а крім того, має право на вільний вибір зовнішньополітичного шляху розвитку.
При цьому вона додала, що Словаччина підтримує євроінтеграційний шлях України, а також зазначила, що Україна зробила багато на шляху реформ за останні 5 років.
Нагадаємо, поки в Україні не буде миру, міжнародні санкції проти Росії має бути збережено. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на 16-й щорічній зустрічі YES.