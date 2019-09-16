Словакия поддерживает санкции против РФ до выполнения минских соглашений
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Словакия вместе с Евросоюзом продолжает поддерживать применение санкций против России, пока не будут выполнены минские соглашения. Об этом заявила президент Словацкой Республики Зузана Чапутова во время совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает корреспондент УНН.
“Словакия согласно позиции Европейского Союза продолжает поддерживать санкции против России, пока не выполнятся минские соглашения и Украина не восстановит контроль над своей территорией”, — отметила Чапутова.
По ее словам, также Словакия поддерживает территориальную целостность Украины, а кроме того, имеет право на свободный выбор внешнеполитического пути развития.
При этом она добавила, что Словакия поддерживает евроинтеграционный путь Украины, а также отметила, что Украина сделала много на пути реформ за последние 5 лет.
Напомним, пока в Украине не будет мира, международные санкции против России должны быть сохранены. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 16-й ежегодной встрече YES.