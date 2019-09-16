Прем'єр-міністр України зустрівся з президентом Словаччини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. В Україні досі існує пострадянський вплив на енергетику, який необхідно мінімізувати. Пріоритет Уряду на наступні декілька років — створити конкуренцію на ринку енергетики. Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі з Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою, яка перебуває в Україні з офіційним візитом, передає УНН із посиланням на Урядовий портал.
“Будемо раді, якщо частиною цього та інших українських ринків будуть і словацькі компанії. Адже Словаччина — наш добрий сусід, з якою у нас є спільна історія”, — зазначив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
У свою чергу Президент Словацької Республіки наголосила, що її країна підтримує Україну на міжнародній арені.
“Словаччина підтримує позицію, яку займає Україна щодо „Північного Потоку-2“, Російської Федерації, а також наміри України щодо вступу до Європейського Союзу та НАТО”, — наголосила Чапутова.
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Прем’єр-міністр України додав, що зараз його Уряд починає впровадження низки важливих реформ. У планах Кабінету Міністрів — відновити інфраструктуру країни, реформувати залізницю та змінити правила використання внутрішніх річок. “Останнє дозволить повністю оновити систему перевезень всередині країни”, — зазначають на порталі.
Прем'єр-міністр України Гончарук додав, що його команда планує провести велику реформу освіти та науки, а також завершити реформу охорони здоров‘я, яку було розпочато два роки тому.
Окрім цього, особливу увагу політики приділили питанню боротьби з контрабандою на українсько-словацькому кордоні.
“Наші країни мають і спільні складнощі. Ми маємо разом побороти контрабанду. Для цього можемо спробувати обговорити систему обміну інформацією про переміщення митних товарів. Я дуже сподіваюся, що наступного разу, коли поїду на кордон України зі Словаччиною, це не буде пов‘язано із боротьбою з контрабандою”, — сказав голова Уряду.
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Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що делегації України та Словаччини під головуванням Президента України Володимира Зеленського та президента Словаччини Зузани Чапутової обговорили питання покращення бізнес-клімату, проведення реформ та боротьби з контрабандою.