Прем'єр-міністр України зустрівся з президентом Словаччини

КИЇВ. 16 вересня. УНН. В Україні досі існує пострадянський вплив на енергетику, який необхідно мінімізувати. Пріоритет Уряду на наступні декілька років — створити конкуренцію на ринку енергетики. Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі з Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою, яка перебуває в Україні з офіційним візитом, передає УНН із посиланням на Урядовий портал.