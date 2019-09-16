Премьер-министр Украины встретился с президентом Словакии

КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Украине до сих пор существует постсоветское влияние на энергетику, который необходимо минимизировать. Приоритет правительства на следующие несколько лет — создать конкуренцию на рынке энергетики. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с Президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой, которая находится в Украине с официальным визитом, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.