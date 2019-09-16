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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 59573 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111454 просмотра

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Премьер-министр Украины встретился с президентом Словакии

Премьер-министр Украины встретился с президентом Словакии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Украине до сих пор существует постсоветское влияние на энергетику, который необходимо минимизировать. Приоритет правительства на следующие несколько лет — создать конкуренцию на рынке энергетики. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с Президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой, которая находится в Украине с официальным визитом, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

“Будем рады, если частью этого и других украинских рынков будут и словацкие компании. Ведь Словакия — наш добрый сосед, с которой у нас есть общая история”, — отметил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

В свою очередь Президент Словацкой Республики подчеркнула, что ее страна поддерживает Украину на международной арене.

“Словакия поддерживает позицию, которую занимает Украина по „Северному Потоку-2“, Российской Федерации, а также намерения Украины относительно вступления в Европейский Союз и НАТО”, — отметила Чапутова.

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Премьер-министр Украины добавил, что сейчас его правительство начинает внедрение ряда важных реформ. В планах Кабинета Министров — восстановить инфраструктуру страны, реформировать железную дорогу и изменить правила использования внутренних рек. “Последнее позволит полностью обновить систему перевозок внутри страны”, — отмечают на портале.

Премьер-министр Украины Гончарук добавил, что его команда планирует провести крупную реформу образования и науки, а также завершить реформу здравоохранения, которая была начата два года назад.

Кроме этого, особое внимание политики уделили вопросу борьбы с контрабандой на украинском-словацкой границе.

“Наши страны имеют и общие сложности. Мы вместе побороть контрабанду. Для этого можем попытаться обсудить систему обмена информацией о перемещении таможенных товаров. Я очень надеюсь, что в следующий раз, когда поеду на границу Украины со Словакией, это не будет связано с борьбой с контрабандой”, — сказал глава правительства.

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Напомним, ранее УНН сообщал, что делегации Украины и Словакии под председательством Президента Украины Владимира Зеленского и президента Словакии Зузаны Чапутовои обсудили вопросы улучшения бизнес-климата, проведение реформ и борьбы с контрабандой.

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