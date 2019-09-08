Президент Бундестагу: “Північний потік-2” руйнує довіру східних сусідів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Глава Бундестагу Вольфґанґ Шойбле розкритикував німецьку політику через газопровід “Північний потік-2” та заявив, що може зрозуміти стурбованість східних сусідів Німеччини. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
“Не врахування думки наших східних сусідів не належить до основ німецької політики і значною мірою зруйнувало довіру”, — написав Шойбле у своїй статті для видання “Welt”, яка була опублікована у суботу, 7 вересня.
Водночас він так само попередив опонентів “Північного потоку-2”. “Із загальноєвропейської точки зору спільний саботаж проєкту також не є розумним рішенням”, — зауважив Шойбле.
Газопровід “Північний потік-2”, будівництво якого здійснюється низкою російських і європейських компаній, повинен бути прокладений дном Балтійського моря паралельно з “Північним потоком”. Планувалося, що роботи будуть завершені в 2019 році, але будівництво газопроводу може затриматися на вісім місяців через проблеми з отриманням необхідних дозволів від Данії. Проти його спорудження активно виступають Україна, США, Польща та країни Балтії.
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У виданні зазначають, що критики газопроводу є і в Німеччині, однак федеральний уряд здебільшого підтримує реалізацію проєкту, зазначаючи, що він є приватною ініціативою. При цьому офіційний Берлін наголошує на важливості того, щоб Україна й надалі здійснювала транзит російського газу до Європи.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час свого саміту до Варшави заявив, що Україна і Польща єдиним голосом говорять про неприйнятність російського проекту газопроводу “Північний потік-2” і виступають за енергетичну співпрацю в трикутнику Польща-США-Україна.