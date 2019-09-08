Президент Бундестага: "Северный поток-2" разрушает доверие восточных соседей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Глава Бундестага Вольфганг Шойбле раскритиковал немецкую политику через газопровод "Северный поток-2" и заявил, что может понять обеспокоенность восточных соседей Германии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
“Не учитывание мнения наших восточных соседей — не относится к основам немецкой политики и уже в значительной степени разрушило доверие”, — написал Шойбле в своей статье для издания “Welt”, которая была опубликована в субботу, 7 сентября.
В то же время он так же предупредил оппонентов “Северного потока-2”. “С общеевропейской точки зрения общий саботаж проекта также не является разумным решением”, — отметил Шойбле.
Газопровод “Северный поток-2”, строительство которого осуществляется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с “Северным потоком”. Планировалось, что работы будут завершены в 2019 году, но строительство газопровода может задержаться на восемь месяцев из-за проблем с получением необходимых разрешений от Дании. Против его сооружения активно выступают Украина, США, Польша и страны Балтии.
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В издании отмечают, что критики газопровода есть и в Германии, однако федеральное правительство в основном поддерживает реализацию проекту, отмечая, что он является частной инициативой. При этом официальный Берлин подчеркивает важность того, чтобы Украина и в дальнейшем осуществляла транзит российского газа в Европу.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время своего саммита в Варшаву заявил, что Украина и Польша единственным голосом говорят о неприемлемости российского проекта газопровода “Северный поток-2” и выступают за энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша-США-Украина.