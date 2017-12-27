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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 23910 перегляди

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Президент звільненим заручникам: хлопців повернемо і Донбас звільнимо

Київ • УНН

 • 7025 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко переконаний, що решта українських заручників будуть звільнені, а на Донбас буде введено миротворців. Про це він сьогодні заявив в аеропорту Харкова після прибуття разом зі звільненими українськими заручниками з Донеччини, передає УНН.

Президент звільненим заручникам: хлопців повернемо і Донбас звільнимо

“Це великий день. Він також символізує низку важливих перемог, які ми досягли і досягнемо. Те, що ви зробили за ці три роки, друзі, ви повертаєтеся в іншу країну — вільну, демократичну, реформовану, з твердою надією, що все в нас буде добре. Хлопців повернемо, і миротворців на Донбас запросимо, і землю нашу звільнимо від ворогів. І Донбас відродимо”, — заявив Глава держави.

Як повідомляв УНН, Президент заявив, що Україна з потрійною енергією працюватиме над звільненням решти заручників.

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