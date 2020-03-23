Президент змінив склад Координаційної ради з протидії COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленсткий змінив склад Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19, додавши туди главу Служби безпеки України Івана Баканова і голову Верховної ради Дмитра Разумкова. Відповідний указ № 104/2020 від 23 березня міститься на сайті Президента, передає УНН.
"Ha часткову зміну статті 3 Указу Президента України від 16 березня 2020 року № 88 "Про Координаційну раду з протидії поширенню COVID-19" (зі змінами, внесеними Указом від 17 березня 2020 року № 91) увести до персонального складу Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 таких осіб: Баканов Іван Геннадійович — Голова Служби безпеки України; Разумков Дмитро Олександрович — Голова Верховної Ради України (за згодою)", - йдеться в тексті документу.
Так, цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, 16 березня Зеленський постановив утворити Координаційну раду з протидії поширенню COVID-19.