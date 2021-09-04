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Президент Володимир Зеленський відреагував на затримання першого заступника голови Меджлісу

Київ • УНН

 • 27362 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відреагував на затримання першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова. Відповідний пост розміщено на сторінці глави держави в Twitter, інформує УНН.

Цитата

“Окупанти в Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. У їхніх будинках відбуваються чергові обшуки й затримання. Вже забрали Нарімана Джелялова, 1-го заступника голови Меджлісу. Так РФ реагує на початок роботи Кримської Платформи. Всі затримані мають бути звільнені!”, — йдеться в повідомленні.

Що було раніше

4 вересня у Криму силовики провели обшук у заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова. За даними активістів, його вивезли на мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через затримання на окупованому півострові Нарімана Джелялова і також наголосили, що “каральний рейд проти керівників Меджлісу — як покарання за участь в установчому саміті Кримської платформи”.

Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження щодо незаконних обшуків та затримання Нарімана Джелялова. Там також повідомили про обшуки ще двох осіб, місцезнаходження яких наразі невідомо.

Загалом протягом 3 і 4 вересня люди у формі ФСБ затримали і викрали п’ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Ельдара Одаманова, Шевкета Усеїнова, Асана Ахтемова і Нарімана Джелялова.

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