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Президент Владимир Зеленский отреагировал на задержание первого заместителя председателя Меджлиса

Президент Владимир Зеленский отреагировал на задержание первого заместителя председателя Меджлиса

Киев  •  УНН

 • 27357 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на задержание первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова. Соответствующиий пост розмещен на странице главы государства в Twitter, сообщает УНН.

Цитата

“Оккупанты в Крыму снова прибегают к преследованиям крымских татар. В их домах происходят очередные обыски и задержания. Уже забрали Наримана Джелялова, 1-го заместителя председателя Меджлиса. Так РФ реагирует на начало работы Кримской Платформы. Все задержанные должны быть освобождены!”, — говорится в сообщении.

Что было раньше

4 сентября в Крыму силовики провели обыск у заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова. По данным активистов, его вывезли на микроавтобусе Volkswagen в неизвестном направлении.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за задержания на оккупированном полуострове Наримана Джелялова и также отметили, что “карательный рейд против руководителей Меджлиса — как наказание за участие в учредительном саммите Крымской платформы”.

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство относительно незаконных обысков и задержания Наримана Джелялова. Там также сообщили об обысках еще двух человек, местонахождение которых неизвестно.

Всего в течение 3 и 4 сентября люди в форме ФСБ задержали и похитили пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Эльдара Одаманова, Шевкета Усеинова, Асана Ахтемова и Наримана Джелялова.

Украинские Национальные Новости

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