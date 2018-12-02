Президент посмертно нагородив актрису "Дизель Шоу"

Так, Поплавську Маріанну Францівну посмертно нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Нагадаємо, актриса Дизель Шоу загинула в автокатастрофі по дорозі зі Львова у Київ , а водія автобуса, який перевозив "Дизель Шоу" суд відправив під домашній арешт до 19 грудня 2018 року.



Також суд поклав на Манюка забов’язання інформувати слідчого і прокурора про місце лікування з наданням підтверджуючих довідок.



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