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В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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Президент посмертно нагородив актрису "Дизель Шоу"

Президент посмертно нагородив актрису "Дизель Шоу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Петро Порошенко посмертно нагородив актрису "Дизель Шоу" Маріанну Поплавську. Про це йдеться в указі Президента на сайті глави держави, передає УНН.

Так, Поплавську Маріанну Францівну посмертно нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Нагадаємо, актриса Дизель Шоу загинула в автокатастрофі по дорозі зі Львова у Київ , а водія автобуса, який перевозив "Дизель Шоу" суд відправив під домашній арешт до 19 грудня 2018 року.

Також суд поклав на Манюка забов’язання інформувати слідчого і прокурора про місце лікування з наданням підтверджуючих довідок.

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