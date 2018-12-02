Президент посмертно наградил актрису "Дизель Шоу"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Петр Порошенко посмертно наградил актрису Дизель Шоу Марианну Поплавской. Об этом говорится в указе Президента на сайте главы государства, передает УНН.
Так, Поплавскую Марианну Францевну посмертно награждеон орденом "За заслуги" III степени.
Напомним, актриса Дизель Шоу погибла в автокатастрофе по дороге из Львова в Киев, а водителя автобуса, который перевозил "Дизель Шоу" суд отправил под домашний арест до 19 декабря 2018 года.
Также суд возложил на Манюка обязательства информировать следователя и прокурора о месте лечения с предоставлением подтверждающих справок.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С начала снегопада в столичном регионе произошло более полусотни ДТП