Президент посмертно наградил актрису "Дизель Шоу"

Так, Поплавскую Марианну Францевну посмертно награждеон орденом "За заслуги" III степени.

Напомним, актриса Дизель Шоу погибла в автокатастрофе по дороге из Львова в Киев, а водителя автобуса, который перевозил "Дизель Шоу" суд отправил под домашний арест до 19 декабря 2018 года.



Также суд возложил на Манюка обязательства информировать следователя и прокурора о месте лечения с предоставлением подтверждающих справок.



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