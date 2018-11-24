Президент Латвії відвідає Донбас

“... пан президент під час візиту відвідає не лише Київ, а буде мати змогу, і дякую йому за це бажання, відвідати Донбас. Поки що через безпеку не буду називати конкретні пункти, де буде пан президент, але можу сказати, що він буде прямо біля лінії зіткнення для того, щоб на власні очі подивитися щодо подій, які відбуваються там. Щодо зусиль української сторони щодо відновлення інфраструктури Донбасу і в містах, які були звільнені від російської окупації. І кроки, які необхідно здійснити, щоб на сьогодні поінформувати весь світ, побачити докази і наслідки російської агресії”, — наголосив Порошенко.

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Як повідомляв УНН, Україна та Латвія скоординували свої позиції щодо протидії гібридним загрозам як України, так і Європи з боку Росії.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко зустрівся із главою Латвії Раймондсом Вейонісом.

Нагадаємо, 23 листопада, Президент Петро Порошенко зустрічався з главою Словаччини Андреєм Кіскою, під час якої вони скоординували позиції щодо недопущення будівництва “Північного потоку-2”, запуск аеропорту “Ужгород” та багато інших питань.