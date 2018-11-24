Президент Латвии посетит Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Латвии Вейонис, который приехал с визитом в Украину, посетит Донбасс. Об этом сегодня сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом в Мариинском дворце в Киеве, передает корреспондент УНН.
"... господин президент во время визита посетит не только Киев, а будет иметь возможность, и спасибо ему за это желание, посетить Донбасс. Пока из-за безопасности не буду называть конкретные пункты, где будет господин президент, но могу сказать, что он будет прямо у линии соприкосновения для того, чтобы воочию посмотреть по событиям, которые происходят там. Относительно усилий украинской стороны по восстановлению инфраструктуры Донбасса и в городах, которые были освобождены от российской оккупации. И шаги, которые необходимо предпринять, чтобы сегодня проинформировать весь мир, увидеть доказательства и последствия российской агрессии", - подчеркнул Порошенко.
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Как сообщал УНН, Украина и Латвия скоординировали свои позиции по противодействию гибридным угрозам как Украины, так и Европы со стороны России.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко встретился с главой Латвии Раймондсом Вейонисом.
Напомним, 23 ноября, Президент Петр Порошенко встречался с главой Словакии Андреем Киской, во время которой они скоординировали позиции по недопущению строительства "Северного потока-2", запуск аэропорта "Ужгород" и многие другие вопросы.