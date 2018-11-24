Президент Латвии посетит Донбасс

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 100969 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106960 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 142681 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139436 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133819 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127107 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 166852 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118001 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141580 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145376 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Президент Латвии посетит Донбасс

Президент Латвии посетит Донбасс

Киев  •  УНН

 • 10079 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Латвии Вейонис, который приехал с визитом в Украину, посетит Донбасс. Об этом сегодня сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом в Мариинском дворце в Киеве, передает корреспондент УНН.

"... господин президент во время визита посетит не только Киев, а будет иметь возможность, и спасибо ему за это желание, посетить Донбасс. Пока из-за безопасности не буду называть конкретные пункты, где будет господин президент, но могу сказать, что он будет прямо у линии соприкосновения для того, чтобы воочию посмотреть по событиям, которые происходят там. Относительно усилий украинской стороны по восстановлению инфраструктуры Донбасса и в городах, которые были освобождены от российской оккупации. И шаги, которые необходимо предпринять, чтобы сегодня проинформировать весь мир, увидеть доказательства и последствия российской агрессии", - подчеркнул Порошенко.

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Как сообщал УНН, Украина и Латвия скоординировали свои позиции по противодействию гибридным угрозам как Украины, так и Европы со стороны России.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко встретился с главой Латвии Раймондсом Вейонисом.

Напомним, 23 ноября, Президент Петр Порошенко встречался с главой Словакии Андреем Киской, во время которой они скоординировали позиции по недопущению строительства "Северного потока-2", запуск аэропорта "Ужгород" и многие другие вопросы.

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