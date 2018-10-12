Президент Греції вважає юридично можливими репарації за шкоду у Другій світовій

Як повідомляє агентство, про це грецький лідер заявив у своїй промові в четвер на офіційній вечері у президентському палаці, даній у честь президента ФРН Франк-Вальтера Штайнмайєра, який перебуває з візитом у Греції. Павлопулос назвав у промові “юридично чинними” вимоги Греції до Німеччини відшкодувати взяту нацистами із Банку Греції у роки війни так звану окупаційну позику та виплатити військові репарації, чого, на його думку, “можливо добитися в судовому порядку ”.

“Ми не висуваємо цих вимог в односторонньому порядку і довільно. Навпаки, ми робимо це в контексті нашої спільної міжнародної та європейської правової культури”, — підкреслив грецький президент, додавши, що відповідно до правил цієї культури кожен буде відстоювати свої власні позиції у уповноваженому компетентному форумі.

Слід зазначити, що поки Греція перебувала протягом восьми років під дією угод із міжнародними кредиторами і залежала від ходу переговорів із ними щодо боргів та реформ, Афіни не піднімали перед Німеччиною питання про компенсації за військові злочини. У серпні 2018 року завершилася третя і остання програма кредитної підтримки Греції, і зараз, на думку спостерігачів, Афіни можуть почати кампанію висунення через суди претензій до ФРН із виплати військових репарацій.

Раніше УНН повідомляв, що Польща хоче від Німеччини нових репарацій за збитки від Другої світової війни. Глава комісії із репарацій сейму Польщі Аркадіуш Мулярчик у ході виступу в парламенті повідомив, що влада Німеччини зобов’язана виплатити полякам більше 543 млрд доларів компенсації за збитки, завдані країні Третім Рейхом в роки Другої світової війни.