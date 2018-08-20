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Греція вийшла з програми міжнародної фінансової допомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Греція успішно завершила третю програму зовнішньої макрофінансової допомоги і вийшла з-під зовнішнього управління іноземних кредиторів, під яким вона перебувала з 2010 року. Про це йдеться в поширеній у понеділок заяві Європейського стабілізаційного механізму (ESM) - Стабфонду зони євро, передає УНН із посиланням на ТАРС.

Греція вийшла з програми міжнародної фінансової допомоги

“Греція офіційно завершила свою трирічну програму макрофінансової допомоги, надану ESM, зробивши успішний вихід, — йдеться в заяві. — Сьогодні ми можемо впевнено завершити програму ESM без запуску нових додаткових програм порятунку, оскільки вперше з початку 2010 року Греція може стояти на своїх ногах”.

У документі підкреслюється, що “це стало можливим завдяки надзвичайним зусиллям грецького народу, гарній співпраці з нинішнім грецьким урядом і підтримці європейських партнерів через кредити та полегшення тягаря заборгованості”.

Нагадаємо, програма зовнішньої допомоги Греції від ЄС стартувала в 2010 році. За цей час країни єврозони прийняли три різних трирічних плану кредитної підтримки у відповідь на жорсткі заходи бюджетної дисципліни. Перші два з них не були доведені до розрахункового завершення, на їх базі створювалися нові.

Третя кредитна програма обсягом понад 80 млрд євро була затверджена країнами зони євро в серпні 2015 року на умовах прийняття владою Греції нових жорстких заходів зі скорочення пенсій, зниження соціальних виплат і приватизації держвласності. Ця програма завершилася в цей понеділок.

ESM виділив у рамках третьої програми 61,9 євро млрд протягом трьох років на макроекономічну допомогу і рекапіталізацію грецьких банків. Ще 24,1 млрд євро, які були доступні Афінам за цією програмою, не стали в нагоді, відзначили у фонді.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Standard and Poor’s підвищило кредитний рейтинг Греції зі рівня B до B+. За даними S&P, позитивний прогноз рейтингу відображає поліпшений баланс ризиків кредитоспроможності країни при тому, що державний борг Греції залишається високим.

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