Президент Греции считает юридически возможными репарации за ущерб во Второй мировой

Как сообщает агентство, об этом греческий лидер заявил в своей речи в четверг на официальном ужине в президентском дворце, данном в честь президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, находящегося с визитом в Греции. Павлопулос назвал в речи “юридически действующими” требования Греции к Германии возместить взятый нацистами из Банка Греции в годы войны так называемый оккупационный заем и выплатить военные репарации, чего, по его мнению, “возможно добиться в судебном порядке”.

“Мы не выдвигаем этих требований в одностороннем порядке и произвольно. Напротив, мы делаем это в контексте нашей общей международной и европейской правовой культуры”, — подчеркнул греческий президент, добавив, что в соответствии с правилами этой культуры каждый будет отстаивать свои собственные позиции в уполномоченном компетентном форуме.

Пока Греция находилась в течение восьми лет под действием соглашений с международными кредиторами и зависела от хода переговоров с ними по долгам и реформам, Афины не поднимали перед Германией вопрос о компенсациях за военные преступления. В августе 2018 года завершилась третья и последняя программа кредитной поддержки Греции, и сейчас, по мнению наблюдателей, Афины могут начать кампанию выдвижения через суды претензий в ФРГ по выплате военных репараций.

Ранее сообщал УНН, что Польша хочет от Германии новых репараций за ущерб от Второй мировой войны. Глава комиссии по репарациям сейма Польши Аркадиуш Мулярчик в ходе выступления в парламенте сообщил, что власти Германии обязаны выплатить полякам больше 543 млрд долларов компенсации за ущерб, нанесенный стране Третьим Рейхом в годы Второй мировой войны.