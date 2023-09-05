Президент Естонії заклив премʼєрку Каю Каллас подати у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Президент Естонії Алар Каріс висловив бажання, аби премʼєрка країни Кая Каллас пішла у відставку на тлі скандалу з її чоловіком, який, як з’ясувалося, веде бізнес у росії. Про це президент Естонії написав у своєму фейсбуці, передає УНН.
Цитата
"Я б особисто хотів, щоб глава уряду пішов у відставку. Це врятувало б її, її близьких, здатність уряду функціонувати та довіру до повідомлень Естонії", — написав Каріс після зустрічі з лідерами естонських партій, включаючи Каллас.
Деталі
Раніше сама Каллас відмовилася йти у відставку через скандал, пов'язаний з компанією її чоловіка. Вона назвала торгівлю з Росією товарами, які не потрапили під санкції, питанням моралі.
Додамо
Журналісти опублікували розслідування, у якому виявили, що чоловік Каї Каллас володіє часткою в транспортній компанії Stark Logistics та заробляє на доставці вантажів до Росії.
Згодом її чоловік прокоментував, що продає російську частку бізнесу та покидає російський ринок.