Президент Эстонии призвал премьера Каю Каллас подать в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Президент Эстонии Алар Карис выразил желание, чтобы премьер страны Кая Каллас ушла в отставку на фоне скандала с ее мужем, который, как выяснилось, ведет бизнес в России. Об этом президент Эстонии написал в своем фейсбуке, передает УНН.
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"Я бы лично хотел, чтобы глава правительства ушел в отставку. Это спасло бы ее, ее близких, способность правительства функционировать и доверие к сообщениям Эстонии", — написал Карис после встречи с лидерами эстонских партий, включая Каллас.
Детали
Ранее сама Каллас отказалась уходить в отставку из-за скандала, связанного с компанией её мужа. Она назвала торговлю с Россией товарами, которые не попали под санкции, вопросом морали.
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Журналисты опубликовали расследование, в котором обнаружили, что муж Кайи Каллас владеет долей в транспортной компании Stark Logistics и зарабатывает на доставке грузов в Россию.
Впоследствии ее муж прокомментировал, что продает российскую долю бизнеса и покидает российский рынок.