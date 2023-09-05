Президент Эстонии призвал премьера Каю Каллас подать в отставку

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"Я бы лично хотел, чтобы глава правительства ушел в отставку. Это спасло бы ее, ее близких, способность правительства функционировать и доверие к сообщениям Эстонии", — написал Карис после встречи с лидерами эстонских партий, включая Каллас.

Детали

Ранее сама Каллас отказалась уходить в отставку из-за скандала, связанного с компанией её мужа. Она назвала торговлю с Россией товарами, которые не попали под санкции, вопросом морали.

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Журналисты опубликовали расследование, в котором обнаружили, что муж Кайи Каллас владеет долей в транспортной компании Stark Logistics и зарабатывает на доставке грузов в Россию.

Впоследствии ее муж прокомментировал, что продает российскую долю бизнеса и покидает российский рынок.