Президент Азербайджану заявив, що Баку повністю відновило контроль над кордоном з Іраном
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив у четвер про перехід під контроль азербайджанської армії більше 20 населених пунктів у трьох районах навколо Нагірного Карабаху, зазначає УНН.
“Азербайджанська армія звільнила три села в Фізулінському, чотири села в Джебраїльському, а також 13 сіл і селище Агбенд в Зангіланському районах. Зі звільненням населеного пункту Агбенд забезпечений повний контроль над держкордоном Азербайджану і Ісламської Республіки Іран”, — написав Алієв на своїй сторінці в Twitter.
Частина азербайджано-іранського кордону перебувала під контролем вірменських сил з 1993 року.
Ситуація навколо Нагірного Карабаху загострилася 27 вересня. У регіоні тривають бої між вірменськими та азербайджанськими збройними силами, незважаючи на домовленості про припинення вогню, які досягалися двічі.
Зі звільненням населеного пункту Агбенд був забезпечений повний контроль над державним кордоном Азербайджану і Ісламської Республіки Іран. Вітаю народи Азербайджану і Ірану з цієї нагоди. Хай живе переможна Азербайджанська армія!— Ilham Aliyev (@presidentaz) October 22, 2020
Нагадаємо, міністерство навколишнього середовища Вірменії заявило, що Нагірному Карабаху загрожує гуманітарна та екологічна катастрофа через людей, які загинули під час боях у регіоні.
Відео ВС Азербайджану: