Прем'єр оголосив імена кандидатів на посади міністрів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук оголосив імена кандидатів, які претендують на портфелі в Кабінеті міністрів України, передає кореспондент УНН.
Гончарук планує розподілити посади у Кабміні наступним чином:
Дмитро Кулеба - віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;
Михайло Федоров - віцепрем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації;
Тимофій Милованов - міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;
Оксана Маркарова - міністр фінансів України;
Владислав Криклій - міністр інфраструктури України;
Олена Бабак - міністр розвитку громад і територій України;
Анна Новосад - міністр освіти і науки України;
Зоряна Скалецька - міністр охорони здоров'я України;
Володимир Бородянський - міністр культури, молоді та спорту України;
Олексій Оржель - міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;
Юлія Соколовська - міністр соціальної політики України;
Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ України;
Дмитро Дубілет - міністр Кабінету Міністрів України;
Денис Малюська - міністр юстиції;
Оксана Коляда - міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.
Нагадаємо, міністра закордонних справ та міністра оборони вже призначено за поданням Президента України.