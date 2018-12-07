Прем'єр Молдови розповів про альтернативу російському газу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп заявив, що румунський газ для республіки може стати альтернативою російському. Про це він заявив в ефірі телеканалу RTR Moldova, повідомляє УНН.
За його словами, румунський газ повністю покриє потребу молдавських жителів.
“Один з амбітних проектів, який у нас є — це приєднання до газової системи Європи, вірніше сказати, Румунії... До кінця 2019 року в нас буде альтернатива, яка зможе забезпечити 100% нашої потреби в природному газі”, — сказав прем’єр-міністр.
Прем’єр додав, що проект є досить складним, але румунська компанія Transgaz і міністерство по європейським фондам Румунії погодилися його фінансувати.
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Нагадаємо, в Берліні заявили, що вихід Німеччини з будівництва газопроводу “Північний потік-2” не зупинить проект, проте цей крок завдасть шкоди Україні, оскільки вихід з проекту означав би відмову від політичної вимоги зберегти транзит газу українською територією.
У Польщі, яка разом з низкою інших країн, виступає проти цього проекту, заявили, що агрессія РФ в районі Азовського моря дає європейській спільноті шанси затримати реалізацію російського газового проекту “Північний потік-2”.