Премьер Молдовы рассказал об альтернативе российскому газу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что румынский газ для республики может стать альтернативой российскому. Об этом он заявил в эфире телеканала RTR Moldova, сообщает УНН.
По его словам, румынский газ полностью покроет потребность молдавских жителей.
"Один из амбициозных проектов, который у нас есть - это присоединение к газовой системе Европы, вернее сказать, Румынии ... К концу 2019 году у нас будет альтернатива, которая сможет обеспечить 100% нашей потребности в природном газе", - сказал Премьер-министр.
Премьер добавил, что проект является достаточно сложным, но румынская компания Transgaz и министерство по европейским фондам Румынии согласились его финансировать.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Путина допускают транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2"
Напомним, в Берлине заявили, что выход Германии из строительства газопровода "Северный поток-2" не остановит проект, однако этот шаг нанесет ущерб Украине, поскольку выход из проекта означал бы отказ от политической требования сохранить транзит газа по украинской территории.
В Польше, которая вместе с рядом других стран выступает против этого проекта, заявили, что агрессию РФ в районе Азовского моря дает европейском сообществе шансы задержать реализацию российского газового проекта "Северный поток-2".