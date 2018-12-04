У Путіна допускають транзит газу Україною після запуску "Північного потоку-2"

"Цей транзит (російського газу через Україну - ред.) Може бути продовжений (після запуску" Північного потоку-2"- ред.)", - запевнив представник Кремля.

При цьому він нагадав, що про це раніше неодноразово говорив і президент Росії Володимир Путін. "Він говорив про те, що мова про припинення транзиту через Україну з введенням в експлуатацію "Північного потоку-2" не йде. Цей транзит буде і далі можливий, але знову ж таки все залежить від української сторони", - додав Пєсков.

Нагадаємо, в Берліні заявили, що вихід Німеччини з будівництва газопроводу "Північний потік-2" не зупинить проект, проте цей крок завдасть шкоди Україні, оскільки вихід з проекту означав би відмову від політичного вимоги зберегти транзит газу українською територією.

У Польщі, яка разом з низкою інших країн, виступає проти цього проекту, заявили, що агрессія РФ в районі Азовського моря дає європейській спільноті шанси затримати реалізацію російського газового проекту "Північний потік-2" .