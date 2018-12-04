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У Путина допускают транзит газа Украиной после запуска "Северного потока-2"

У Путина допускают транзит газа Украиной после запуска "Северного потока-2"

Киев  •  УНН

 • 10281 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Транзит российского газа Украиной может быть сохранен и после запуска газопровода "Северный поток-2", но все зависит от украинской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Этот транзит (российского газа через Украину – ред.) может быть продолжен (после запуска "Северного потока-2" – ред.)", - заверил представитель Кремля.

При этом он напомнил, что об этом ранее неоднократно говорил и президент России Владимир Путин. "Он говорил о том, что речи о прекращении транзита через Украину с вводом в эксплуатацию "Северного потока-2" не идет. Этот транзит будет и дальше возможен, но опять же все зависит от украинской стороны", - добавил Песков.

Напомним, в Берлине заявили, что выход Германии из строительства газопровода "Северный поток-2" не остановит проект, однако этот шаг нанесет ущерб Украине, поскольку выход из проекта означал бы отказ от политического требования сохранить транзит газа украинской территорией.

В Польше, которая наряду с рядом других стран, выступает против этого проекта, заявили, что агрессия РФ в районе Азовского моря дает европейскому сообществу шансы задержать реализацию российского газового проекта "Северный поток-2".

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