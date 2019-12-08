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Прем’єр-міністр: Україна забезпечена усіма необхідними ресурсами, щоб пройти цю зиму

Київ • УНН

 • 11386 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Україна забезпечена усіма необхідними ресурсами, щоб пройти цю зиму. Про це сказав прем’єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі телеканалу “1+1”, передає УНН.

“Україна забезпечена газом, вугіллям, усіма необхідними ресурсами, щоб спокійно пройти цю зиму. Взагалі про цю зиму не йдеться, тому що ми заздалегідь потурбувалися, щоб нічого в енергетичному плані Україні не загрожувало найближчим часом”, — заявив Гончарук.

Він нагадав, що 1 січня 2020 року завершується договір про транзит через Україну російського газу.

“Нам потрібен довгостроковий контракт на 10 років з достатніми обсягами газу, щоб забезпечити енергетичну безпеку в Європі. Ми сприймаємо цей контракт не лише як економічний. Цей контракт, перш за все, політичний і безпековий підтекст”, — сказав Гончарук.

Термін дії укладеного 2009 року контракту на постачання газу спливає 1 січня 2020 року. Україна, Росія та Європейський союз досі не домовилися щодо умов транзиту російського газу українськими газогонами до ЄС.

Виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко заявив, що у випадку припинення транзиту українська компанія “стягуватиме гроші”, і “європейські партнери також, скоріш за все, будуть позиватися”.

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