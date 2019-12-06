У Нафтогазі повідомили про завершення раунду переговорів з Газпромом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Директор групи НАК “Нафтогаз Україна” Юрій Вітренко на власній сторінці у Facebook повідомив, що сьогодні завершився черговий раунд переговорів з “Газпромом” в контексті тристоронніх переговорів щодо транзиту газу, зазначає УНН.
“Завершили черговий раунд переговорів з Газпромом в контексті тристоронніх переговорів щодо транзиту газу. Нагадаю, Європейська комісія попросила сторони обговорити врегулювання питань минулого і поточного Стокгольмського арбітражу, оскільки Газпром включає це в „пакет“ для переговорів щодо транзиту”, — повідомив Вітренко.
Також у “Нафтогазі” зазначили, що позиція НАК — є публічною, заявивши: “Щоб продемонструвати свою конструктивність, ми сказали, що ми готові розглядати можливість отримати газ від Газпрому у рахунок погашення заборгованості за рішенням минулого Стокгольмського арбітражу (3 млрд доларів). Ми також готові відкликати свої позовні вимоги у новому арбітражі, але тільки якщо буде укладений довгостроковий контракт на транзит, який буде покривати всі витрати, і якщо Нафтогазу буде компенсовано невиконання Газпромом своїх зобов’язань за поточними контрактами”.
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“І тут, як ви самі бачите, у нас теж конструктивна позиція — покрийте витрати, навіть без економічних прибутків, і ми не будемо судитися. Тепер ми готові повертатися на тристоронні переговори і розповідати європейцям, як ми сумлінно і добросовісно обговорювали ці питання”, — додав Вітренко.
Зазначимо, що у середу Вітренко розповів про умови України для продовження транзиту газу з РФ.