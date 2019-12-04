Вітренко розповів про умови України для продовження транзиту газу з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Україна впроваджує європейську методологію розрахунку тарифу, який застосовується до транзиту газу. Такий підхід України гарантує, що транзит газу з Росії буде економічно вигідним для України, Європи та Росії. Про це у Facebook повідомив директор групи НАК “Нафтогаз Україна” Юрій Вітренко, передає УНН.
“Щодо „умов України для продовження транзиту“. Україна впроваджує європейську методологію розрахунку тарифу, який застосовується до транзиту газу. Ця методологія чітко визначена у європейському тарифному кодексі (NC TAR). За цією методологією тариф має відповідати актуальним витратам оператора газотранспортної системи”, — написав Вітренко.
За його словами, при цьому тариф корегується (зменшується), оскільки такі втрати не мають перевищувати витрати ефективного і структурно подібного оператора.
“Розрахунки транзитного тарифу, які були показані Газпрому і які зараз коментує російська сторона, лише покривають скореговані витрати оператора ГТС України, і тому цей тариф аж ніяк не може вважатися завищеним”, — зазначив Вітренко.
За його словами, російській стороні було роз’яснено, що вона може звернутися до оператора або напряму до Регулятора (НКРЕКП) з обґрунтуванням необхідності зниження тарифу, якщо український тариф є вищим за тарифи альтернативних (конкурентних) газопроводів, або якщо тариф робить експорт газу невигідним для Газпрому.
“Таким чином, українська сторона продемонструвала свій конструктивний підхід до продовження транзиту газу, який гарантує, що цей тразит буде економічно вигідним для всіх сторон: української, європейської та россійської”, — підсумував Вітренко.
Нагадаємо, сьогодні, 4 грудня, в Амстердамі закінчились слухання щодо визнання та примусового виконання рішення Газпромом Стокгольмського арбітражу.
За словами директора групи НАК “Нафтогаз Україна” Юрія Вітренка слухання пройшли успішно для України, і тому ми очікуємо на позитивне рішення суду, яке дозволить Україні приступити до реалізації активів Газпрому, які до цього успішно заарештували.