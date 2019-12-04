Вітренко розповів про умови України для продовження транзиту газу з РФ

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Україна впроваджує європейську методологію розрахунку тарифу, який застосовується до транзиту газу. Такий підхід України гарантує, що транзит газу з Росії буде економічно вигідним для України, Європи та Росії. Про це у Facebook повідомив директор групи НАК “Нафтогаз Україна” Юрій Вітренко, передає УНН.