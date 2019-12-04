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Путін про транзит газу: українська сторона поки пропонує Росії неприйнятні умови

Путін про транзит газу: українська сторона поки пропонує Росії неприйнятні умови

Київ • УНН

 • 33904 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Росія готова зберегти транзит газу через Україну, хоча “українська сторона поки пропонує Росії неприйнятні умови”. Про це президент Росії Володимир Путін повідомив журналістам на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом Сербії Александаром Вучичем, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“Я постійно повторюю, що ми готові зберегти український транзит, ми ведемо зараз переговори про це у Відні, це ніякий не секрет. Правда, умови, які нам пропонують українські транзитери можливі, вони економічно неприйнятні для нас наразі”, — сказав президент РФ, відповідаючи на питання про можливе припинення транзиту газу через Україну в Європу з 1 січня 2020 року у зв’язку із закінченням контракту між “Газпромом” і “Нафтогазом”.

При це Путін висловив надію, що умови вдасться змінити в ході переговорів. “Я сподіваюся, що це запитна позиція, вдасться якось позиції погодити”, — сказав він.

Минулого тижня у Відні відбулися переговори Росії і України. У п’ятницю представники “Газпрому” і оператора газотранспортної системи України обговорили технічні питання, пов’язані з умовами транзиту російського газу в Європу з 2020 року. Була досягнута домовленість продовжити спільну роботу на поточному тижні.

Днем раніше у Відні відбулися переговори за участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, голови правління “Газпрому” Олексія Міллера, керівників “Нафтогазу України” і ТОВ “Оператор газотранспортної системи України”. Зазначалося, що сторони обговорили російсько-українське співробітництво в газовій сфері, врегулювання взаємних претензій щодо виконання контрактів, умови транзиту російського газу в Європу з 2020 року, перспективи прямої купівлі російського газу для споживачів України.

Як повідомлялося раніше, у РФ підтвердили можливість переговорів щодо газу з Україною 5 грудня.

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