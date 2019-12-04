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Путин о транзите газа: украинская сторона пока предлагает России неприемлемые условия

Путин о транзите газа: украинская сторона пока предлагает России неприемлемые условия

Киев  •  УНН

 • 33901 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Россия готова сохранить транзит газа через Украину, хотя “украинская сторона пока предлагает России неприемлемые условия”. Об этом президент России Владимир Путин сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры возможные, они экономически неприемлемы для нас пока”, — сказал президент РФ, отвечая на вопрос о возможном прекращении транзита газа через Украину в Европу с 1 января 2020 года в связи с истечением контракта между “Газпромом” и “Нафтогазом”.

При это Путин выразил надежду, что условия удастся изменить в ходе переговоров. “Я надеюсь, что это запросная позиция, удастся как-то позиции согласовать”, — сказал он.

На прошлой неделе в Вене состоялись переговоры России и Украины. В пятницу представители “Газпрома” и оператора газотранспортной системы Украины обсудили технические вопросы, связанные с условиями транзита российского газа в Европу с 2020 года. Была достигнута договоренность продолжить совместную работу на текущей неделе.

Днем ранее в Вене состоялись переговоры с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, председателя правления “Газпрома” Алексея Миллера, руководителей “Нафтогаза Украины” и ООО “Оператор газотранспортной системы Украины”. Отмечалось, что стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере, урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины.

Как сообщалось ранее, в РФ подтвердили возможность переговоров по газу с Украиной 5 декабря.

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