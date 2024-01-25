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Прем'єр-міністри України та Франції обговорили реформи, європейську інтеграцію та підтримку

Прем'єр-міністри України та Франції обговорили реформи, європейську інтеграцію та підтримку

Київ • УНН

 • 38507 перегляди

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь обговорили реформи, європейську інтеграцію та програму Українського фонду на суму 50 млрд євро.

Прем'єр міністр України Денис Шмигаль провів першу телефонну розмову з прем’єр міністром Франції Габріелем Атталем. Сторони обговорили зокрема реалізацію реформ та євроінтеграцію. Про це Денис Шмигаль повідомив в Тelegram, передає УНН.

Деталі

Шмигаль зазначив, що його французький колега високо оцінив прогрес України та запевнив, що Франція підтримує програму Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро.

Окрему увагу сторони зосередили на на питаннях продовольчої безпеки та відновлення. Крім того Шмигаль додав, що триває робота над конфіскацією російських активів та Україна з Францією зацікавлені у співпраці в розмінуванні, транспортній та енергетичній сферах.

Нагадаємо

19 січня було підписано технічну угоду щодо взаємного прийняття державного гарантування якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення між Україною та Францією. 

А напередодні стало відомо, що Франція постачатиме Україні 50 керованих бомб AASM Hammer щомісяця до кінця 2024 року, а також збільшить постачання артилерійських боєприпасів до 3 000 снарядів на місяць. 

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Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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