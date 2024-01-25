Премьер-министры Украины и Франции обсудили реформы, европейскую интеграцию и поддержку
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Премьер-министр Франции Габриэль Атталь обсудили реформы, европейскую интеграцию и программу Украинского фонда на сумму 50 млрд евро.
Премьер министр Украины Денис Шмыгаль провел первый телефонный разговор с премьер министром Франции Габриэлем Атталем. Стороны обсудили в частности реализацию реформ и евроинтеграцию. Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Тelegram, передает УНН.
Детали
Шмыгаль отметил, что его французский коллега высоко оценил прогресс Украины и заверил, что Франция поддерживает программу Ukraine Facility объемом 50 млрд евро.
Отдельное внимание стороны сосредоточили на на вопросах продовольственной безопасности и восстановления. Кроме того Шмыгаль добавил, что продолжается работа над конфискацией российских активов и Украина с Францией заинтересованы в сотрудничестве в разминировании, транспортной и энергетической сферах.
Напомним
19 января было подписано техническое соглашение о взаимном принятии государственного гарантирования качества товаров, работ и услуг оборонного назначения между Украиной и Францией.
А накануне стало известно, что Франция будет поставлять Украине 50 управляемых бомб AASM Hammer ежемесячно до конца 2024 года, а также увеличит поставки артиллерийских боеприпасов до 3 000 снарядов в месяц.
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Премьер-министры Украины и Франции обсудили реформы, европейскую интеграцию и поддержку
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Премьер-министр Франции Габриэль Атталь обсудили реформы, европейскую интеграцию и программу Украинского фонда на сумму 50 млрд евро.
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