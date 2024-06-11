Прем'єр Фіала про підпал у Празі: "Існує підозра, що атаку організувала і фінансувала росія"
Київ • УНН
Імовірно організований і профінансований росією підпал гаражів муніципальної транспортної компанії в Празі минулого тижня розглядається як частина гібридної війни рф проти Чеської Республіки.
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що досить імовірно, що до справи про підпал у гаражах муніципальної транспортної компанії, який стався минулого тижня у Празі, причетна росія. Про це УНН повідомляє із посиланням на Chech Radio.
"Існує підозра, що атаку організувала і фінансувала росія, це частина гібридної війни, від якої ми повинні захищатися", - сказав Фіала.
Віцепрем'єр країни Віт Ракушан додав, що "подібні атаки тепер можуть плануватися по всій Європі, і Чеська Республіка також може стати країною-мішенню.
"Ми звикли до того, що російські атаки були переважно гібридними і націленими на ІТ-інфраструктуру. Зараз ми в такій стадії, коли це може бути застосовано і до фізичних об'єктів", - вважає віцепрем'єр.
Доповнення
Поліція отримала фотографію підозрюваного і затримала його в суботу вранці. У неділю було порушено кримінальну справу, у понеділок суд ухвалив рішення взяти обвинуваченого під варту. За теракт йому загрожує від 12 до 20 років тюремного ув'язнення або виняткова міра покарання.
Згідно з інформацією, що надійшла у вихідні, затриманий чоловік є південноамериканцем за походженням і розмовляє іспанською.
Поліція Чехії посилила заходи безпеки в громадських місцях через інформацію про можливий теракт.
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