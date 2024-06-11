Премьер Фиала о поджоге в Праге: "Существует подозрение, что атаку организовала и финансировала россия"

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что весьма вероятно, что к делу о поджоге в гаражах муниципальной транспортной компании, который произошел на прошлой неделе в Праге, причастна россия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Chech Radio.

"Существует подозрение, что атаку организовала и финансировала россия, это часть гибридной войны, от которой мы должны защищаться", - сказал Фиала.

Вице премьер страны Вит Ракушан добавил, что " подобные атаки теперь могут планироваться по всей Европе, и Чешская Республика также может стать страной-мишенью.

"Мы привыкли к тому, что российские атаки были преимущественно гибридными и нацеленными на ИТ-инфраструктуру. Сейчас мы в такой стадии, когда это применимо и к физическим объектам", - считает вице премьер.

Дополнение

Полиция получила фотографию подозреваемого и задержала его в субботу утром. В воскресенье было возбуждено уголовное дело, в понедельник суд принял решение взять обвиняемого под стражу. за теракт ему грозит от 12 до 20 лет тюремного заключения или исключительная мера наказания.

Согласно информации, поступившей в выходные, задержанный мужчина является Южно американцем по происхождению и говорит по-испански.

Полиция Чехии усилила меры безопасности в общественных местах из-за информации о возможном теракте.

Нападение на украинских волонтеров в Праге: полиция задержала четырех иностранцев