"Прекрасно відпрацьована операція" - ГУР про удар по скупченню російських сил в Оленівці
Київ • УНН
Українські війська завдали ракетного удару по зосередженню російських військ в Оленівці Донецької області, знищивши 19 окупантів.
Плановою роботою українських сил безпеки і оборони назвав удар по скупченню сил рф у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода 29 лютого, пише УНН.
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Він додав, що це не перший такий удар, і проанонсував, що аналогічні операції відбуватимуться і в майбутньому.
Це планова робота українських сил безпеки і оборони і ефективне використання наявних засобів. Розвідка на місцях, військова розвідка працює над тим, щоб виявляти місця скупчення противника, живої сили і техніки. У даній ситуації прекрасно відпрацьована операція, оперативно використана інформація - і завдано значного удару ворогу
На запитання, звідки розвідка отримує дані про скупчення російських сил на окупованій території або про заплановані шикування сил рф, Юсов відповів, що це "комбінована історія": "Інформація отримується з кількох джерел, щоб переконатися, що вона справді відповідає дійсності".
Доповнення
Уранці 29 лютого в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що українські військові завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області за допомогою українських реактивних систем залпового вогню.
У Генштабі заявили про 19 загиблих окупантів, серед яких заступник командира російського військового підрозділу, та 12 поранених військових, зокрема командир цього підрозділу.