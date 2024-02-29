"Прекрасно отработанная операция" - ГУР об ударе по скоплению российских сил в Еленовке

Плановой работой украинских сил безопасности и обороны назвал удар по скоплению сил рф во временно оккупированной Еленовке Донецкой области представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире Радио Свобода 29 февраля, пишет УНН.

Детали

Он добавил, что это не первый такой удар, и проанонсировал, что аналогичные операции будут происходить и в будущем.

Это плановая работа украинских сил безопасности и обороны и эффективное использование имеющихся средств. Разведка на местах, военная разведка работает над тем, чтобы выявлять места скопления противника, живой силы и техники. В данной ситуации прекрасно отработана операция, оперативно использована информация - и нанесен значительный удар врагу - отметил представитель ГУР.

На вопрос, откуда разведка получает данные о скоплении российских сил на оккупированной территории или о запланированных построениях сил рф, Юсов ответил, что это "комбинированная история": "Информация получается из нескольких источников, чтобы убедиться, что она действительно соответствует действительности".

Дополнение

Утром 29 февраля в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинские военные нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в Еленовке Донецкой области с помощью украинских реактивных систем залпового огня.

В Генштабе заявили о 19 погибших оккупантов, среди которых заместитель командира российского военного подразделения, и 12 раненых военных, в том числе командир этого подразделения.